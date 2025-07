GARDEN PARTY AU CHATEAU SAINT MARTIN DE GRAVES Pézenas

GARDEN PARTY AU CHATEAU SAINT MARTIN DE GRAVES

Pézenas Hérault

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Le 25 juillet, venez vivre une garden Party au château Saint Martin de Graves dégustation de vins et de planches repas accompagnés d’un concert, DJ et instrument live de 19h à 1h.

Venez vivre une Garden Party exceptionnelle, dans le parc du Château Saint Martin de Graves !

Vous pourrez savourer une planche repas raffinée ou une planche apéritive,

le tout accompagné d’un concert pop live, avec le groupe Elégance ainsi qu’un Dj et instrument live jusqu’à 1h.

Côté boissons, il y aura un bar avec les vins du Domaine, bière et les Champagnes Georges Cartier.

La soirée se déroulera dans une atmosphère élégante et conviviale, le dress code est chic, dans des tons clairs.

L’accès pourra être refusé si la tenue n’est pas adaptée.

Informations pratiques

– Places parking limitées Privilégiez le co-voiturage

– A partir de 19h, jusqu’à 1h

– Dress code Chic et couleurs claires

– Planche repas et apéro sur réservation

– Age requis 8 ans et plus. Les personnes de moins de 18 ans doivent être accompagnées par un adulte.

– Accessibilité l’accès PMR est disponible pour cet événement, se signaler à l’entrée .

Pézenas 34120 Hérault Occitanie

English :

On July 25, come and enjoy a garden party at Château Saint Martin de Graves: wine tasting and plated meals accompanied by a concert, DJ and live instruments from 7pm to 1am.

German :

Erleben Sie am 25. Juli eine Gartenparty auf dem Château Saint Martin de Graves: Weinprobe und Essensbrettchen, begleitet von einem Konzert, DJ und Live-Instrumenten von 19 bis 1 Uhr.

Italiano :

Il 25 luglio, venite a godervi una festa in giardino a Château Saint Martin de Graves: degustazione di vini e piatti accompagnati da un concerto, DJ e strumenti dal vivo dalle 19:00 all’1:00.

Espanol :

El 25 de julio, venga a disfrutar de una fiesta en el jardín del Château Saint Martin de Graves: degustación de vinos y platos acompañados de un concierto, DJ e instrumentos en directo de 19:00 a 01:00 h.

