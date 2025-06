GARDEN PARTY AU MUSÉE D’ART MODERNE DE COLLIOURE Collioure 23 juin 2025 10:00

Pyrénées-Orientales

GARDEN PARTY AU MUSÉE D’ART MODERNE DE COLLIOURE 4 Route de Port-Vendres Collioure Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-06-23 10:00:00

fin : 2025-06-30 11:00:00

Date(s) :

2025-06-23

2025-06-30

Rendez-vous les lundis 16, 23 et 30 juin de 10h à 11h au Musée d’Art Moderne de Collioure pour une garden party animée par Laetitia Deloustal. Une rencontre conviviale autour de l’art, accessible à tous avec un billet d’entrée et un supplément de 5 €.

4 Route de Port-Vendres

Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 05 46 contact@museecollioure.com

English :

Join us on Mondays June 16, 23 and 30 from 10am to 11am at the Musée d’Art Moderne de Collioure for a garden party hosted by Laetitia Deloustal. A convivial encounter with art, accessible to all with an admission ticket and a 5? supplement.

German :

Treffen Sie sich am Montag, den 16., 23. und 30. Juni von 10.00 bis 11.00 Uhr im Musée d’Art Moderne de Collioure zu einer Gartenparty, die von Laetitia Deloustal geleitet wird. Ein geselliges Treffen rund um die Kunst, das mit einer Eintrittskarte und einem Aufpreis von 5? für alle zugänglich ist.

Italiano :

Lunedì 16, 23 e 30 giugno, dalle 10.00 alle 11.00, il Musée d’Art Moderne de Collioure ospiterà una festa in giardino a cura di Laetitia Deloustal. Un incontro conviviale con l’arte, accessibile a tutti con un biglietto d’ingresso e un supplemento di 5 euro.

Espanol :

Acompáñenos los lunes 16, 23 y 30 de junio de 10:00 a 11:00 h en el Museo de Arte Moderno de Collioure en una fiesta en el jardín organizada por Laetitia Deloustal. Un encuentro convivial con el arte, accesible a todos con una entrada y un suplemento de 5€.

