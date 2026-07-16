Garden Party de clôture, Maison Julien Gracq,

Informations pratiques

Garden Party de clôture Dimanche 20 septembre, 17h00 Maison Julien Gracq Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Pour clôturer le festival des Préférence un moment partagé avec les auteurs présents. Cette fin de journée sera marquée par un moment convivial rythmé par sélection musical du DJ Le Fils du Tourisme.

Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à sel 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241197355 https://maisonjuliengracq.fr/ La Maison Julien Gracq est un lieu de vie, « de repos et de travail » comme Julien Gracq le souhaitait et l’a écrit dans son testament.

Pour clôturer le festival des Préférence un moment partagé avec les auteurs présents. Cette fin de journée sera marquée par un moment convivial rythmé par sélection musical du DJ Le Fils du Tourisme.

©Maison Julien Gracq