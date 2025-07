Garden party de Pey La Tour Pey La Tour Sallebœuf

Garden party de Pey La Tour dimanche 20 juillet 2025.

Pey La Tour 32 Avenue de la Tour Sallebœuf Gironde

Début : 2025-07-20 19:00:00

fin : 2025-07-20 22:30:00

2025-07-20 2025-08-24

Sous les cèdres dans le parc, ne manquez pas les Garden Party de Pey La Tour. Cocktail généreux, poisson et viande au brasero, et toute la brigade de cuisine avec vous pour échanger et vous régaler de leurs créations. Un moment à vivre en famille ou entre amis, célébrant la douceur de vivre et le bien manger. .

Pey La Tour 32 Avenue de la Tour Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 68 34 41 reservation@secrets-chateaupeylatour.com

