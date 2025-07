Garden Party Dolce Spritz Hôtel Serra Agen

Garden Party Dolce Spritz Hôtel Serra Agen jeudi 17 juillet 2025.

Garden Party Dolce Spritz

Hôtel Serra 2-4 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Le jeudi 17 juillet, rendez-vous pour une soirée sous le signe de la Dolce Vita…

Chandon Garden Spritz pour des bulles aux notes d’agrumes

Un DJ set en live signé @nthmusic_ — le tempo parfait pour faire monter l’ambiance

Une carte de tapas ensoleillée à partager au fil de la soirée

Parce que l’été a une autre saveur au Serra…

De 18h à 22h

Réservation conseillée .

Hôtel Serra 2-4 Avenue du Général de Gaulle Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 87 70 10

English : Garden Party Dolce Spritz

On Thursday, July 17, join us for an evening of Dolce Vita?

? Chandon Garden Spritz for citrus-flavored bubbles

? A live DJ set by @nthmusic_ ? the perfect tempo to get the party going

? A sunny tapas menu to share throughout the evening

German : Garden Party Dolce Spritz

Am Donnerstag, dem 17. Juli, treffen Sie sich zu einem Abend im Zeichen von La Dolce Vita?

? Chandon Garden Spritz für Bläschen mit Zitrusnoten

? Ein Live-DJ-Set von @nthmusic_ ? das perfekte Tempo, um die Stimmung zu steigern

? Eine sonnige Tapas-Karte, die Sie im Laufe des Abends teilen können

Italiano :

Giovedì 17 luglio, unitevi a noi per una serata all’insegna della Dolce Vita?

? Chandon Garden Spritz per bollicine al sapore di agrumi

? Un DJ set dal vivo di @nthmusic_, il ritmo perfetto per dare il via alla festa!

? Un solare menu di tapas da condividere durante la serata

Espanol : Garden Party Dolce Spritz

El jueves 17 de julio, únase a nosotros en una velada de Dolce Vita?

? Chandon Garden Spritz para disfrutar de burbujas con sabor a cítricos

? Un set de DJ en directo a cargo de @nthmusic_ ? ¡el ritmo perfecto para que empiece la fiesta!

? Un soleado menú de tapas para compartir a medida que avanza la velada

