Garden Party en famille

Allée Paul Causse Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Participez au goûter du printemps ! Garden party en famille !

Création de badge personnalisé avec la caravane de la compagnie Hors Logerie Coins lecture, nombreux ateliers! Plantations avec l’association Riz’home.

Suivi d’un goûter partagé ! Ramène ta meilleure recette ! .

Allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 37 13 familles@centresocial-bozouls.fr

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English :

Join in the spring tea party! Family garden party!

L’événement Garden Party en famille Bozouls a été mis à jour le 2026-03-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)