Garden Party en famille Bozouls
Garden Party en famille Bozouls mercredi 15 avril 2026.
Garden Party en famille
Allée Paul Causse Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Participez au goûter du printemps ! Garden party en famille !
Création de badge personnalisé avec la caravane de la compagnie Hors Logerie Coins lecture, nombreux ateliers! Plantations avec l’association Riz’home.
Suivi d’un goûter partagé ! Ramène ta meilleure recette ! .
Allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 37 13 familles@centresocial-bozouls.fr
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English :
Join in the spring tea party! Family garden party!
L’événement Garden Party en famille Bozouls a été mis à jour le 2026-03-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)