Garden Party La Parenthèse Goxwiller

Goxwiller

Garden Party La Parenthèse

Chemin du lavoir Goxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Une belle soirée en plein air entre personnes qui cheminent, qui s’interrogent, qui grandissent…

Et si on prenait le temps de se retrouver… simplement ?

Une belle soirée en plein air entre personnes qui cheminent, qui s’interrogent, qui grandissent…

Seul(e) ou à plusieurs, si le concept vous appelle, n’hésitez pas, inscrivez-vous !

Au programme

De la bonne humeur,

Un buffet froid gourmand,

Un bar convivial,

Et des conversations qui font du bien et de belles rencontres…

Pas de conférence, pas de rituel…

Juste de la légèreté, du partage et des liens qui se créent.

Faites-vous beaux… mais à talon plat La musique sera de la party !

L’adresse exacte sera communiquée à l’inscription.

Zoom sur les détails gourmands de notre Garden Party !

Vous vous demandez ce qui vous attend côté papilles ?

Pour que cette parenthèse soit aussi douce pour l’esprit que pour l’estomac, on s’occupe de tout !

Au programme de votre inscription

Un buffet froid gourmand Frais, généreux et parfait pour papoter un verre à la main.

2 boissons incluses Pour trinquer ensemble dès votre arrivée ! (Notre bar convivial restera ouvert pour la suite de la soirée).

Rappel important On se fait beaux, mais on laisse les talons aiguilles au placard ! Option talons plats pour fouler la pelouse et danser au rythme de la musique en toute légèreté.

Les places sont limitées pour préserver la convivialité de l’événement, alors ne tardez pas à réserver la vôtre !

On a tellement hâte de partager ce moment authentique avec vous ! .

Chemin du lavoir Goxwiller 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 63 07 40 coeursconscients@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A lovely evening outdoors spent with people who are on a journey, who are searching for answers, who are growing…

L’événement Garden Party La Parenthèse Goxwiller a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme du pays de Barr