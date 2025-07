Garden Party Le Piano Saltimbanque DOMAINE DE L’ATREE Saint-Martin-des-Champs

DOMAINE DE L’ATREE 1 Lieu-dit L’Atrée, dit la Trée Prairie des Anesses Saint-Martin-des-Champs Yonne

Début : 2025-08-15 14:00:00

fin : 2025-08-15 22:00:00

2025-08-15

Cette manifestation est organisée par l’Association Puisaye Forterre Préservée dans un lieu organisé à cette occasion le Domaine de l’Atrée autour de l’étang de l’Atrée, nature préservée, en zone znieff. A 18h, Concert Piano Franck Ciup partagera sa passion pour le Piano avec des musiques de films et d’autres surprises ! Le Piano Saltimbanque utilise un magnifique piano Bechstein qui parcourt la France sur sa remorque et devient une scène de spectacle ! Prix libre au chapeau !

Avant le concert, des activités sont proposées par l’Association randonnée, pétanque (sur inscription), petite brocante, jeux, … Vous pourrez goûter grâce à l’asso. Sinon, buvette et restauration par L’Epibar du Terroir avec des délicieuses planches apéro ! .

DOMAINE DE L’ATREE 1 Lieu-dit L’Atrée, dit la Trée Prairie des Anesses Saint-Martin-des-Champs 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté latreedepuisaye@orange.fr

