Garden-party-lecture au Jardin du Revers Le Mesnil Rave de Haut Notre-Dame-de-Cenilly

Notre-Dame-de-Cenilly

Garden-party-lecture au Jardin du Revers

Le Mesnil Rave de Haut 284 Impasse William Perkins Notre-Dame-de-Cenilly Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Garden-party-lecture au Jardin du Revers, entrée libre.

Ouvertures 2026

Tous les samedis et dimanches, du 2 mai au 15 septembre

le 14 juillet

les 19/20 septembre .

Le Mesnil Rave de Haut 284 Impasse William Perkins Notre-Dame-de-Cenilly 50210 Manche Normandie +33 6 63 55 30 18 jardindurevers@gmail.com

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English : Garden-party-lecture au Jardin du Revers

L’événement Garden-party-lecture au Jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly a été mis à jour le 2026-04-25 par Coutances Tourisme