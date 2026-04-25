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Garden-party-lecture au Jardin du Revers Le Mesnil Rave de Haut Notre-Dame-de-Cenilly

Garden-party-lecture au Jardin du Revers Le Mesnil Rave de Haut Notre-Dame-de-Cenilly

Garden-party-lecture au Jardin du Revers Le Mesnil Rave de Haut Notre-Dame-de-Cenilly jeudi 17 septembre 2026.

Lieu : Le Mesnil Rave de Haut

Adresse : 284 Impasse William Perkins

Ville : 50210 Notre-Dame-de-Cenilly

Département : Manche

Début : jeudi 17 septembre 2026

Fin : jeudi 17 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Notre-Dame-de-Cenilly

Garden-party-lecture au Jardin du Revers

Le Mesnil Rave de Haut 284 Impasse William Perkins Notre-Dame-de-Cenilly Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Garden-party-lecture au Jardin du Revers, entrée libre.

Ouvertures 2026
Tous les samedis et dimanches, du 2 mai au 15 septembre
le 14 juillet
les 19/20 septembre   .

Le Mesnil Rave de Haut 284 Impasse William Perkins Notre-Dame-de-Cenilly 50210 Manche Normandie +33 6 63 55 30 18  jardindurevers@gmail.com

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English : Garden-party-lecture au Jardin du Revers

L’événement Garden-party-lecture au Jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly a été mis à jour le 2026-04-25 par Coutances Tourisme

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