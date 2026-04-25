Garden-party-lecture au Jardin du Revers Le Mesnil Rave de Haut Notre-Dame-de-Cenilly
Garden-party-lecture au Jardin du Revers Le Mesnil Rave de Haut Notre-Dame-de-Cenilly jeudi 17 septembre 2026.
Notre-Dame-de-Cenilly
Garden-party-lecture au Jardin du Revers
Le Mesnil Rave de Haut 284 Impasse William Perkins Notre-Dame-de-Cenilly Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Garden-party-lecture au Jardin du Revers, entrée libre.
Ouvertures 2026
Tous les samedis et dimanches, du 2 mai au 15 septembre
le 14 juillet
les 19/20 septembre .
Le Mesnil Rave de Haut 284 Impasse William Perkins Notre-Dame-de-Cenilly 50210 Manche Normandie +33 6 63 55 30 18 jardindurevers@gmail.com
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English : Garden-party-lecture au Jardin du Revers
L’événement Garden-party-lecture au Jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly a été mis à jour le 2026-04-25 par Coutances Tourisme
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