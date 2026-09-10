Garden party pour fêter les 50 ans du musée du jouet, Musée du jouet, Poissy

Informations pratiques

Garden party pour fêter les 50 ans du musée du jouet Dimanche 20 septembre, 12h30 Musée du jouet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez fêter les 50 ans du musée avec nous en emportant votre pique-nique pour déjeuner dans le jardin du musée entre 12h30 et 14h ! Sur réservation.

En accès libre :

À 15h et 16h30 : spectacle de jonglage par la compagnie Kor.

Tout au long de l’après-midi, les interventions facétieuses des frères Bellevue de La fabuleuse Family vous permettront de garder un souvenir inoubliable de cette belle journée festive !

Vous pourrez également découvrir librement l’exposition consacrée à la création du musée du jouet et son évolution depuis 1976.

Musée du jouet 1 enclos de l’Abbaye, 78300 Poissy, France Poissy 78300 Yvelines Île-de-France +33139225601 https://musees.ville-poissy.fr Le parcours adopte une approche historique du jouet et la culture de l’enfance, mettant ainsi l’enfant au cœur de la présentation, inédite à ce jour en France… Des premiers jouets antiques, base des grandes familles de jouets connues aujourd’hui (hochets, poupées…), présentés grâce à un dépôt du musée du Louvre, aux produits industriels des différentes révolutions de la vapeur, de l’électricité, du pétrole puis de l’informatique. L’histoire du jouet révèle ainsi celle des matériaux, des modes de production mais aussi la place de l’enfant dans l’éducation. Quel est le regard porté par la société sur l’enfant ? Comment s’initie-t-il au monde moderne grâce aux jouets qui lui sont offerts ? Les expositions thématiques valorisent la richesse des collections du musée dont 7% sont présentées, soit plus de 600 objets. Des animations mécaniques, numériques et sonores interactives ainsi qu’un parcours tactile et des espaces de jeux mettent en valeur les collections de jouets. Ligne J, RER A

Animations pour les 50 ans du musée

©Alca Lise