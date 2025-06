GARDEN PARTY RACE AND CARE – HIPPODROME DE TOULOUSE Toulouse 22 juin 2025 15:30

Haute-Garonne

GARDEN PARTY RACE AND CARE HIPPODROME DE TOULOUSE 1 Chemin des courses Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 15:30:00

fin : 2025-06-22 20:00:00

Date(s) :

2025-06-22

L’hippodrome de Toulouse vous invite à une journée de courses pas comme les

autres, placée sous le signe de la détente, du partage et du respect du cheval.

À l’occasion du “Prix Race And Care”, les courses de galop s’enchaînent dans une atmosphère festive de garden party où le bien être équin est à l’honneur. Dès 15h30, vous êtes invité à découvrir les coulisses du monde hippique grâce à des visites guidées gratuite. Des boxes aux installations vétérinaires en passant par le rond de présentation, les secrets de la vie des chevaux de course vous sont dévoilés. Tout au long de l’après-midi, un quiz interactif animé sur place permet également de vous sensibiliser à la cause du bien être équin, avec à la clé de nombreux goodies “Race and Care” à gagner. Mais aussi des animations pour les enfants (aire de jeux + jeu « Défis des Petits »). Côté musique ? Ambiance festive avec un DJ set installé dans les jardins pour accompagner les courses !

Côté restauration, l’hippodrome à tout prévu food-truck, Bar Rond, cafétéria, ou encore le Restaurant Panoramique avec vue imprenable sur la piste. .

HIPPODROME DE TOULOUSE 1 Chemin des courses

Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 49 27 24 contact@hippodrome-toulouse.com

English :

The Toulouse racecourse invites you to a day of racing like no other

a day of fun, sharing and respect for the horse.

German :

Das Hippodrom von Toulouse lädt Sie zu einem ganz besonderen Renntag ein

anderen, der unter dem Zeichen der Entspannung, des Teilens und des Respekts vor dem Pferd steht.

Italiano :

L’ippodromo di Tolosa vi invita a una giornata di corse senza precedenti

l’ippodromo di Tolosa vi invita a una giornata di corse senza precedenti, dove potrete rilassarvi, condividere e rispettare il vostro cavallo.

Espanol :

El hipódromo de Toulouse le invita a un día de carreras sin igual

el hipódromo de Toulouse le invita a un día de carreras sin igual, donde podrá relajarse, compartir y respetar a su caballo.

L’événement GARDEN PARTY RACE AND CARE Toulouse a été mis à jour le 2025-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE