Garder le cap à Chauray Salle des Mariages Mairie de Chauray Chauray
Garder le cap à Chauray Salle des Mariages Mairie de Chauray Chauray jeudi 2 avril 2026.
Garder le cap à Chauray
Salle des Mariages Mairie de Chauray 12 Place de l’église Chauray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Sensibilisation des conducteurs séniors aux risques du vieillissement liés à la conduite.
Concerne les + de 60 ans.
Inscriptions (places limitées) 05 49 08 89 98 .
Salle des Mariages Mairie de Chauray 12 Place de l’église Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 89 98
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English : Garder le cap à Chauray
L’événement Garder le cap à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Niort Marais Poitevin