Garder le cap à Chauray Salle des Mariages Mairie de Chauray Chauray

Garder le cap à Chauray

Salle des Mariages Mairie de Chauray 12 Place de l’église Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Sensibilisation des conducteurs séniors aux risques du vieillissement liés à la conduite.

Concerne les + de 60 ans.

Inscriptions (places limitées) 05 49 08 89 98 .

Salle des Mariages Mairie de Chauray 12 Place de l’église Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 89 98

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English : Garder le cap à Chauray

L’événement Garder le cap à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Niort Marais Poitevin