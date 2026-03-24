Garder le cap à Chauray Salle des Mariages Mairie de Chauray Chauray

Garder le cap à Chauray 12 Place de l'église Chauray 2026-04-02

Garder le cap à Chauray Salle des Mariages Mairie de Chauray Chauray jeudi 2 avril 2026.

Garder le cap à Chauray

Salle des Mariages Mairie de Chauray 12 Place de l’église Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02

Date(s) :
2026-04-02

Sensibilisation des conducteurs séniors aux risques du vieillissement liés à la conduite.

Concerne les + de 60 ans.
Inscriptions (places limitées) 05 49 08 89 98   .

Salle des Mariages Mairie de Chauray 12 Place de l’église Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 89 98 

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English : Garder le cap à Chauray

L’événement Garder le cap à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Niort Marais Poitevin

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