Garder le Nord | Méli’môme

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Tout public

Garder le nord est un spectacle d’une grande actualité sur le déracinement et les multiples facettes de la guerre, à travers les souvenirs d’un enfant. Dans une mise en scène riche et musicale, sont abordés des thèmes difficiles et profonds sans jugement ni conclusion hâtive. L’histoire, basée sur des faits réels, est extraite de l’ombre de l’Histoire par un récit féerique qui prend vie sur scène. Que reste-t-il quand tout ce en quoi vous croyiez a disparu ? Vos souvenirs, le sentiment d’appartenance à une communauté et votre voix.

Tout ce que vous pouvez raconter, écrire et chanter, vous pouvez l’emporter avec vous et le transmettre. C’est là le cœur de ce spectacle. Semer une graine d’espoir et de lumière sur un thème d’une actualité presque insoutenable. .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Garder le Nord | Méli’môme

L’événement Garder le Nord | Méli’môme Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès