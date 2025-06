Garderies artistiques du samedi Eymoutiers 5 juillet 2025 09:00

Haute-Vienne

Garderies artistiques du samedi 3 rue des Maquisards Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 09:00:00

fin : 2025-07-19 18:00:00

Date(s) :

2025-07-05

2025-07-12

2025-07-19

2025-07-26

L’école d’arts plastiques graine d’artistes propose des garderies artistiques les samedis du mois de juillet 2025 pour les enfants et ados dès 4 ans. Cette prestation permettra aux parents de souffler ou de se dégager du temps, et permettra aux enfants de créer et de s’amuser en toute sécurité. Des activités artistiques sont proposées à l’intérieur et en extérieur. Les enfants peuvent être confiés à la demie journée ou toute la journée. .

3 rue des Maquisards

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 04 66 99 telmagrainedartistes@gmail.com

English : Garderies artistiques du samedi

German : Garderies artistiques du samedi

Italiano :

Espanol : Garderies artistiques du samedi

L’événement Garderies artistiques du samedi Eymoutiers a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Portes de Vassivière