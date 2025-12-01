Gardes-côtes et corderie Kerlouan

Gardes-côtes et corderie

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-20

L’association Gward an Aod sera présente à Meneham pour l’entretien du Leier Eusa, un bateau du XVIIIème siècle.

Lors de ce week-end, venez découvrir la vie des gardes-côtes sous le Ier Empire dans le Corps de garde de Meneham reconstitution, équipements et stratégie maritime sur maquette.

L’association vous propose une animation corderie autour du Leier Eusa.

Une buvette sera présente autour du navire, accompagnée d’une vente de produits dérivés au profit de l’association.

Accès libre .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

