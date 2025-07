Gardienne de sa mémoire Cérémonies Dieuze

Gardienne de sa mémoire Cérémonies Dieuze dimanche 17 août 2025.

Gardienne de sa mémoire Cérémonies

Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-17

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

Commémoration du 111ème anniversaire de la bataille des frontières 1914/1918

– A Bidestroff 8h45 rdv au monument du XVe corps

– A Vergaville 09h30 rdv à la nécropole chemin du XVe corps

– A Dieuze 10h20 rdv à la nécropole promenade du canal

– 11h40 Prise de parole des maire et Vin d’honneur en la galerie de la Délivrance à Dieuze

Le programme complet est disponible sur l’affiche de l’évènementTout public

0 .

Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 81 33

English :

Commemoration of the 111th anniversary of the Battle of the Frontiers 1914/1918

– In Bidestroff 8h45 meet at monument du XVe corps

– In Vergaville 09:30 am meet at the necropolis chemin du XVe corps

– In Dieuze 10h20 meet at the necropolis promenade du canal

– 11:40 a.m. Mayor’s speech and Vin d’honneur in the Galerie de la Délivrance in Dieuze

The full program is available on the event poster

German :

Gedenken an den 111. Jahrestag der Grenzschlacht 1914/1918

– In Bidestroff 8.45 Uhr Treffpunkt am Denkmal des XVe Corps

– A Vergaville 09.30 Uhr Treffpunkt an der Nekropole chemin du XVe corps

– In Dieuze 10.20 Uhr Treffpunkt an der Nekropole promenade du canal

– 11.40 Uhr Ansprache des Bürgermeisters und Ehrenwein in der Galerie de la Délivrance in Dieuze

Das vollständige Programm finden Sie auf dem Veranstaltungsplakat

Italiano :

Commemorazione del 111° anniversario della Battaglia delle Frontiere 1914/1918

– A Bidestroff ore 8.45 ritrovo presso il monumento del XV Corpo d’Armata

– A Vergaville ore 9.30 ritrovo presso la necropoli chemin du XVe corps

– A Dieuze Ore 10.20 incontro alla necropoli, passeggiata del canale

– ore 11.40 Discorso dei sindaci e Vin d’honneur nella galleria Délivrance a Dieuze

Il programma completo è disponibile sulla locandina dell’evento

Espanol :

Conmemoración del 111 aniversario de la Batalla de las Fronteras 1914/1918

– En Bidestroff 8h45 encuentro en el monumento del XVe corps

– En Vergaville 09h30 encuentro en la necrópolis chemin du XVe corps

– En Dieuze 10.20 h Encuentro en la necrópolis, paseo del canal

– 11.40 h Discurso de los alcaldes y Vin d’honneur en la galería Délivrance de Dieuze

El programa completo está disponible en el cartel del evento

L’événement Gardienne de sa mémoire Cérémonies Dieuze a été mis à jour le 2025-07-23 par OT DU PAYS SAULNOIS