GARDIENS DES LIEUX Le Caylar
mercredi 7 octobre 2026 · Le Caylar
Informations pratiques
Le Caylar
GARDIENS DES LIEUX
Arbre sculpté Le Caylar Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Partez à la découverte des sculptures naturelles façonnées par le temps et les éléments, et portez un autre regard sur notre environnement
Quand l’eau sculpte les pierres, façonne les paysages et révèle les Gardiens des Lieux.
Partez à la découverte d’étonnantes sculptures naturelles et légendaires façonnées par le temps et les éléments.
Cette immersion géopoétique vous invite à porter un autre regard sur notre environnement. .
Arbre sculpté Le Caylar 34520 Hérault Occitanie +33 4 64 44 75 79 contact@cpie-causses.org
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English :
Set out to discover the natural sculptures shaped by time and the elements, and gain a new perspective on our environment
L’événement GARDIENS DES LIEUX Le Caylar a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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