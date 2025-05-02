« Gardiens du littoral » Nouveauté 2025 ! Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : Mercredi 2025-05-02 10:30:00

fin : 2025-07-30 12:00:00

2025-05-02 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-20 2025-08-27 2025-10-30

La plage est un milieu naturel à préserver. Comprenons sa fragilité et devenons des gardiens du littoral. Participez à une sensibilisation sur ce milieu et contribuez à sa protection. Diplôme à la clef.

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77

English :

The beach is a natural environment to be preserved. Let’s understand its fragility and become coastal guardians. Help raise awareness of this environment and contribute to its protection. Diploma at stake.

German :

Der Strand ist ein natürlicher Lebensraum, den es zu schützen gilt. Lassen Sie uns seine Zerbrechlichkeit verstehen und zu Hütern der Küste werden. Nehmen Sie an einer Sensibilisierung für diese Umwelt teil und tragen Sie zu ihrem Schutz bei. Diplom am Ende.

Italiano :

La spiaggia è un ambiente naturale che deve essere preservato. Comprendiamo la sua fragilità e diventiamo guardiani della costa. Aiutate a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo ambiente e contribuite alla sua protezione. Riceverete un diploma.

Espanol :

La playa es un entorno natural que hay que preservar. Comprendamos su fragilidad y convirtámonos en guardianes del litoral. Ayude a concienciar sobre este entorno y contribuya a su protección. Diploma en juego.

