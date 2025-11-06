Gardons le contrôle Bibliothèque universitaire Centre Rennes

Gardons le contrôle Bibliothèque universitaire Centre Rennes Jeudi 6 novembre, 12h00 Ille-et-Vilaine

Pourquoi sommes-nous addicts ?

Alcool, cigarette, drogue, pornographie, travail…

Pourquoi sommes nous tous addicts ? En parler c’est avancer.

Venez discuter avec vos Étudiants Relais Santé, le jeudi 6 novembre dans le Hall de la BU Centre.

Rencontre en partenariat avec le Service Santé des étudiant.es

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-06T12:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-06T14:00:00.000+01:00

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-centre

Bibliothèque universitaire Centre 7 place Hoche Rennes Campus Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes1.fr 0223233400

Rodrig MBock