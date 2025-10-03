Gare à Caro par la Cie Acteurs et Pupitres Risom Médiathèque De Tence Tence

Gare à Caro par la Cie Acteurs et Pupitres Vendredi 3 octobre, 18h30 Risom Médiathèque De Tence Haute-Loire

Gare à Caro par la Compagnie Acteurs et Pupitres

Fabcaro est un auteur-dessinateur boulimique, il raconte les petites histoires du quotidien : les angoisses, les lâchetés, les problèmes de couple, les histoires de famille, une forme d’inadaptation au monde qui deviennent spectacle.

Tout public à partir de 10 ans, 55mn

Risom Médiathèque De Tence 16 Boulevard Léon Rocher 43190 Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471595910 http://www.payslecture.fr

@Nicolas Anglade