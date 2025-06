Gare à la banqueroute, avec l’ALEC du Pays de Rennes Parc du Berry Rennes 5 juillet 2025

Gratuit

Jeu sérieux sur les mobilités douces

Lors de ce jeu, les participants doivent composer un trajet du quotidien en piochant parmi les différents modes de transports disponibles a: vélo, voiture solo, covoiturage, bus, car, train, métro ou tout simplement marche à pied.

Ce jeu permet de comprendre les impacts de chaque mode de déplacement, leurs avantages et inconvénients, tout en faisant le point sur les ressources disponibles sur le territoire pour décarboner sa mobilité !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-05T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-05T18:00:00.000+02:00

Parc du Berry 14 Sq. du Berry, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine