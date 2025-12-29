Gare au Flow à La Loco La Loco Quimperlé

Gare au Flow à La Loco La Loco Quimperlé samedi 25 avril 2026.

Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 02:00:00

2026-04-25

Open Mic Concerts DJ Set Live Painting

Live painting HORD ART
20H: Open Mic Animé par G HIGH DJO
21H30: B2M
22H45: CENZA
00H00: AL’TARBA
1H15 à 3H30: G HIGH DJO GRAS DU BEAT   .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

