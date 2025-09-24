Gare aux dinosaures Bibliothèque Site de Lamballe Lamballe-Armor

Gare aux dinosaures Bibliothèque Site de Lamballe Lamballe-Armor mercredi 24 septembre 2025.

Gare aux dinosaures

Bibliothèque Site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 14:30:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-09-24

Modèle l’empreinte des dinosaures et fabrique des dinos colorés en fils.

De 7 à 10 ans. .

Bibliothèque Site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Gare aux dinosaures Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André