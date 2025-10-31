Gare aux dinosaures Bibliothèque Site de Lamballe Lamballe-Armor
Gare aux dinosaures
Bibliothèque Site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-31 14:30:00
Modèle l’empreinte des dinosaures et fabrique des dinos colorés en fils.
De 7 à 10 ans. .
Bibliothèque Site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68
