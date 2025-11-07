Gare aux Loups-garous Bibliothèque L’Escapade Joué-sur-Erdre

Gare aux Loups-garous Bibliothèque L’Escapade Joué-sur-Erdre vendredi 7 novembre 2025.

Gare aux Loups-garous

Bibliothèque L’Escapade 141 Rue du Bocage Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 19:30:00

fin : 2025-11-07 21:30:00

Date(s) :

2025-11-07

Soirée jeu Loups-garous

Soirée jeu, contée, pour faire frissonner les villageois.

Durée 2h.

Inscriptions sur le site Biblio’fil, par téléphone ou à la bibliothèque. .

Bibliothèque L’Escapade 141 Rue du Bocage Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 72 39 77

English :

Game night: Werewolves

German :

Spieleabend: Werwölfe

Italiano :

Serata di gioco: Lupi mannari

Espanol :

Noche de juegos: Hombres lobo

L’événement Gare aux Loups-garous Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis