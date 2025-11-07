Gare aux Loups-garous Bibliothèque L’Escapade Joué-sur-Erdre
Bibliothèque L’Escapade 141 Rue du Bocage Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2025-11-07 19:30:00
fin : 2025-11-07 21:30:00
2025-11-07
Soirée jeu Loups-garous
Soirée jeu, contée, pour faire frissonner les villageois.
Durée 2h.
Inscriptions sur le site Biblio’fil, par téléphone ou à la bibliothèque. .
Bibliothèque L’Escapade 141 Rue du Bocage Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 72 39 77
English :
Game night: Werewolves
German :
Spieleabend: Werwölfe
Italiano :
Serata di gioco: Lupi mannari
Espanol :
Noche de juegos: Hombres lobo
