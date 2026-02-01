Gare aux mutins ! soirée jeu immersif Au bar d’en face Tréhorenteuc
Gare aux mutins ! soirée jeu immersif Au bar d’en face Tréhorenteuc samedi 14 février 2026.
Gare aux mutins ! soirée jeu immersif
Au bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan
Début : 2026-02-14 19:00:00
Devenez pirates le temps d’une partie mais… Gare aux Mutins !
Vous êtes en couple et vous avez oublié d’acheter votre cadeau de St-Valentin ? Le chat a fait tomber le bouquet de fleurs ? Le livreur s’est trompé d’adresse ? Et si, pour vous rattraper, pour passer une St-Valentin décalée, ou juste pour le plaisir de venir vous affronter, vous vous offriez une partie de Gare aux Mutins ?
La Saint-Valentin, très peu pour vous ? Pas de panique ! Seul, en famille ou entre amis, l’amour ça concerne tout le monde ! et puis… Une partie de Gare aux Mutins transforme vite la soirée en Saint-Valent’haine !
Venez profitez d’un jeu immersif entre les mains de Jean, comme un Loups-garous de Thiercelieux revisité dans l’univers de la piraterie. Règlement de contes, trahison et retournements de vestes seront au rendez-vous !
Pour débutants ou initiés, couples, amis, famille ou personnes seules ! Tout le monde peut participer ! (participation recommandée à partir de 12 ans). Costumes bienvenues et encouragés !
Sur réservation. A 19h. .
