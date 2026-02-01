Gare aux mutins ! soirée jeu immersif Au bar d’en face Tréhorenteuc

Gare aux mutins ! soirée jeu immersif

Au bar d'en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

2026-02-14 19:00:00

2026-02-14

Devenez pirates le temps d’une partie mais… Gare aux Mutins !

Vous êtes en couple et vous avez oublié d’acheter votre cadeau de St-Valentin ? Le chat a fait tomber le bouquet de fleurs ? Le livreur s’est trompé d’adresse ? Et si, pour vous rattraper, pour passer une St-Valentin décalée, ou juste pour le plaisir de venir vous affronter, vous vous offriez une partie de Gare aux Mutins ? ‍

La Saint-Valentin, très peu pour vous ? Pas de panique ! Seul, en famille ou entre amis, l’amour ça concerne tout le monde ! et puis… Une partie de Gare aux Mutins transforme vite la soirée en Saint-Valent’haine !

Venez profitez d’un jeu immersif entre les mains de Jean, comme un Loups-garous de Thiercelieux revisité dans l’univers de la piraterie. Règlement de contes, trahison et retournements de vestes seront au rendez-vous !

Pour débutants ou initiés, couples, amis, famille ou personnes seules ! Tout le monde peut participer ! (participation recommandée à partir de 12 ans). Costumes bienvenues et encouragés !

Sur réservation. A 19h. .

Au bar d’en face 8 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 70 52 60

