Gare de Gouarec Journée des Loisirs Rue de la Gare Gouarec

Gare de Gouarec Journée des Loisirs

Rue de la Gare Gare de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Ce dimanche 12 avril, pour la 7ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2026 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des 29 sites participants à cette Journée des Loisirs en Côtes d’Armor sur https://www.cotesdarmor.com/agenda/journee-des-loisirs/ .

Rue de la Gare Gare de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 89 40 72 61

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English :

L’événement Gare de Gouarec Journée des Loisirs Gouarec a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh