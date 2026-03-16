Gare de Gouarec Journée des Loisirs Rue de la Gare Gouarec
Gare de Gouarec Journée des Loisirs Rue de la Gare Gouarec dimanche 12 avril 2026.
Gare de Gouarec Journée des Loisirs
Rue de la Gare Gare de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Ce dimanche 12 avril, pour la 7ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2026 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)
Retrouvez l’ensemble des 29 sites participants à cette Journée des Loisirs en Côtes d’Armor sur https://www.cotesdarmor.com/agenda/journee-des-loisirs/ .
Rue de la Gare Gare de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 89 40 72 61
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L’événement Gare de Gouarec Journée des Loisirs Gouarec a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh