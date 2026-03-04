Gare Limoges-Bénédictins, Gare Limoges-Bénédictins, Limoges

Gare Limoges-Bénédictins Lundi 13 avril, 14h30 Gare Limoges-Bénédictins Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-13T14:30:00+02:00 – 2026-04-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-13T14:30:00+02:00 – 2026-04-13T15:30:00+02:00

ATTENTION AU DÉPART !

Voyagez à travers cette architecture d’exception qui s’est imposée comme un emblème de la ville et a su inspirer la publicité du luxe. Découvrez le génie de sa structure et la richesse de ses décors.

Important : le campanile n’est pas accessible durant la visite.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Gare Limoges-Bénédictins 4 place Maison Dieu Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Découvrez, en compagnie d’un guide conférencier, cet édifice emblématique de Limoges. #Villedartetdhistoire

© Ville de Limoges