GARE O CAROUX 4EME EDITION Mons samedi 30 août 2025.
GARE O CAROUX 4EME EDITION
Base de Plein Air Mons Hérault
Tarif : – –
Particpation Libre
Journée culturelle et festive avec spectacles, arts vivant, et musique
Buvette et restauration sur place (pas de CB)
15h Ouverture des portes jeux en bois, musiques, spectacles
Reste du programme à venir .
Base de Plein Air Mons 34390 Hérault Occitanie la.sauce.epicurienne@gmail.com
English :
Cultural and festive day with shows, performing arts, music
German :
Kultureller und festlicher Tag mit Aufführungen, darstellender Kunst, Musik
Italiano :
Giornata culturale e di festa con spettacoli, arte e musica dal vivo
Partecipazione libera
Espanol :
Jornada cultural y festiva con espectáculos, artes en vivo y música
