GARE O CAROUX 4EME EDITION Mons

GARE O CAROUX 4EME EDITION

Base de Plein Air Mons Hérault

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Particpation Libre

Journée culturelle et festive avec spectacles, arts vivant, et musique

Buvette et restauration sur place (pas de CB)

15h Ouverture des portes jeux en bois, musiques, spectacles

Reste du programme à venir .

Base de Plein Air Mons 34390 Hérault Occitanie la.sauce.epicurienne@gmail.com

English :

Cultural and festive day with shows, performing arts, music

German :

Kultureller und festlicher Tag mit Aufführungen, darstellender Kunst, Musik

Italiano :

Giornata culturale e di festa con spettacoli, arte e musica dal vivo

Partecipazione libera

Espanol :

Jornada cultural y festiva con espectáculos, artes en vivo y música

