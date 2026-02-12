GARE Ô CAROUX HIVERNAL Mons

GARE Ô CAROUX HIVERNAL

Avenue de la Gare Salle polyvalente Mons Hérault

Début : 2026-02-14

Une après‑midi et soirée chaleureuse portée par La Sauce Épicurienne spectacles, concerts, DJ sets et animations pour tous. Une ambiance conviviale et familiale.

Libre participation

Gare Ô Caroux revient pour une nouvelle édition hivernale placée sous le signe du partage et de la convivialité. L’association La Sauce Épicurienne propose une programmation mêlant spectacles vivants avec Perfect Timing et la Cie WCS, concert de Coco Fanfare, la présence de DJ Pedro.

Une buvette offira une petite restauration de soupe et crêpes tout au long de la soirée, favorisant les rencontres et l’esprit convivial qui font la signature de l’événement. Pensé pour tous les âges, le festival invite habitants, visiteurs et familles à partager un moment simple, joyeux et ouvert à tous.

Avenue de la Gare Salle polyvalente Mons 34390 Hérault Occitanie la.sauce.epicurienne@gmail.com

English :

See you for a day of concerts, shows and more.

