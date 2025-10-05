GARE Ô PINARD Perpignan

GARE Ô PINARD Perpignan dimanche 5 octobre 2025.

GARE Ô PINARD

Place Albert de Belgique Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 11:00:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Place de Belgique 2ème édition Autour du vin nature

.

Place Albert de Belgique Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 22 39 45 18 assoperpigare@gmail.com

English :

Place de Belgique 2nd edition Around natural wine

German :

Place de Belgique 2. Ausgabe Rund um den Naturwein

Italiano :

Place de Belgique 2a edizione Intorno al vino naturale

Espanol :

Place de Belgique 2ª edición En torno al vino natural

L’événement GARE Ô PINARD Perpignan a été mis à jour le 2025-08-05 par PERPIGNAN TOURISME