GARE Ô PINARD Perpignan

GARE Ô PINARD
Place Albert de Belgique Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-05 11:00:00
fin : 2025-10-05 19:00:00
2025-10-05
Place de Belgique 2ème édition Autour du vin nature
Place Albert de Belgique Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 22 39 45 18 assoperpigare@gmail.com
English :
Place de Belgique 2nd edition Around natural wine
German :
Place de Belgique 2. Ausgabe Rund um den Naturwein
Italiano :
Place de Belgique 2a edizione Intorno al vino naturale
Espanol :
Place de Belgique 2ª edición En torno al vino natural
