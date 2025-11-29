GARENNE COMDT Toulouse

GARENNE

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par un concert au Centre de ressources dédié à la culture occitane et aux musiques traditionnelles !

Clémence Cognet et Noëllie Nioulou sont imprégnées de musique baroque comme elles le sont des musiques de violons populaires du Massif Central. Elles ont donc pris la liberté de construire un répertoire de concert sur instruments baroques, exposant la fluidité de ce qui apparaît comme un grand continuum musical. Les mélodies à danser baroques répondant aux complaintes traditionnelles, les brunettes aux bourrées. Leur solide complicité, bâtie sur des années de jeu en bal, donne à entendre une musique vive et subtile, un son profond et riche .

English :

Make yourself comfortable and let yourself be carried away by a concert at the Resource Centre dedicated to Occitan culture and traditional music!

German :

Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von einem Konzert im Ressourcenzentrum, das der okzitanischen Kultur und der traditionellen Musik gewidmet ist, mitreißen!

Italiano :

Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare da un concerto al Centro Risorse dedicato alla cultura e alla musica tradizionale occitana!

Espanol :

Póngase cómodo y déjese llevar por un concierto en el Centro de Recursos dedicado a la cultura occitana y a la música tradicional

