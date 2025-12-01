GARGAN’BAD Langogne
GARGAN’BAD Langogne samedi 28 février 2026.
GARGAN’BAD
Quartier des Chauvets Langogne Lozère
Tarif : 18 – 18 – 20 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-28
Le badminton club langonais organise son 16ème Gargan’Bad.
Rendez-vous le samedi 28 février et le dimanche 1er mars. Il est ouvert aux catégories NC à N3 à partir de minime 2 (classement D) à vétérans.
Samedi > mixte
Dimanche > Double D/H
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 18/02 sur Badnet.
Rendez-vous au gymnase de Langogne, sur place buvette et snacking.
Le badminton club langonais organise son 16ème Gargan’Bad.
Rendez-vous le samedi 28 février et le dimanche 1er mars. Il est ouvert aux catégories NC à N3 à partir de minime 2 (classement D) à vétérans.
Samedi > mixte
Dimanche > Double D/H
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 18/02 sur Badnet.
Rendez-vous au gymnase de Langogne, sur place buvette et snacking. .
Quartier des Chauvets Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 7 77 93 80 01 bclangogne48@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The badminton club langonais organizes its 16th Gargan’Bad.
See you on Saturday February 28 and Sunday March 1. Open to categories NC to N3 from minime 2 (D classification) to veterans.
Saturday > Mixed
Sunday > Double D/H
You can register until 18/02 on Badnet.
Meet at the Langogne gymnasium, with refreshments and snacks on site.
L’événement GARGAN’BAD Langogne a été mis à jour le 2026-02-02 par 48-OT Langogne