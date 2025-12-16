Gargantua, par Les Attroupés du dire ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 23 janvier 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

Théâtre. 5 siècle après sa création, Gargantua est d’une surprenante modernité : on y parle difficultés à maintenir la paix, inégalités, surchauffe de la planète, réseaux « sociaux »…

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la troupe Les Attroupés du dire, pour « Gargantua », d’après Rabelais.

Cinq siècle après sa création, Gargantua est d’une surprenante modernité de par les sujets abordés : la place des religions dans nos sociétés, les difficultés à maintenir la paix face à des despotes, les inégalités, la surchauffe de la planète, les réseaux « sociaux »… Tout en laissant une place de choix à la joie, la bonne chère et aux plaisirs terrestres !

* Tarifs : 8 €. 6 €

* Durée : 1h40

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr)).

contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01 https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/gargantua-ven-23-jan-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



