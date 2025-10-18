Gargouilles et compagnie : Décor architectural en argile Musée d’art et d’archéologie du Périgord Périgueux

Gratuit.

Début : 2025-10-18T13:30 – 2025-10-18T17:00

Lors de cet atelier pour les familles, les parents et leurs enfants pourront découvrir les pièces maitresses de l’architecture périgourdine dans le cloître du musée et s’amuser à recréer un décor architectural en argile.

Atelier en continu, de 13h30 à 17h. Gratuit, sans réservation.

Musée d’art et d’archéologie du Périgord 22 cours Tourny, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 40 73 https://www.perigueux-maap.fr/

© MAAP/Ville de Périgueux