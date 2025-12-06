Garlonn Salle Nuit de Noces Lannilis

Garlonn Salle Nuit de Noces Lannilis samedi 6 décembre 2025.

Garlonn

Salle Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Chanteuse, compositrice, multi-instrumentiste, Garlonn nous invite à découvrir son univers musical. A la guitare, à la harpe ou encore à la flûte traversière, elle interprète un répertoire d’influence folk ou celtique, principalement en langue bretonne. .

Salle Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Garlonn Lannilis a été mis à jour le 2025-08-29 par OT PAYS DES ABERS