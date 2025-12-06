Garlonn Salle Nuit de Noces Lannilis
Salle Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Chanteuse, compositrice, multi-instrumentiste, Garlonn nous invite à découvrir son univers musical. A la guitare, à la harpe ou encore à la flûte traversière, elle interprète un répertoire d’influence folk ou celtique, principalement en langue bretonne. .
Salle Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne
