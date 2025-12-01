Garnissage de paille du Brandon Sauveterre-de-Béarn

Garnissage de paille du Brandon Sauveterre-de-Béarn mercredi 17 décembre 2025.

Garnissage de paille du Brandon

Place Royale Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Deuxième rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer la tradition du brandon, un feu traditionnel officiellement inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco en 2015. Les brandonniers de La Fabricoterie vous invitent, à quelques jours de sa mise à feu, de garnir le brandon et participer aux derniers préparatifs. Ce garnissage permettra au tronc de s’enflammer en formant une spirale de lumière… À ne surtout pas rater ! .

Place Royale Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 48 21 69 fabricoterie@gmail.com

English : Garnissage de paille du Brandon

German : Garnissage de paille du Brandon

Italiano :

Espanol : Garnissage de paille du Brandon

L’événement Garnissage de paille du Brandon Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Béarn des Gaves