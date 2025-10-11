GARONA CUP Quai de la Daurade Toulouse

Quai de la Daurade PORT DE LA DAURADE Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 17:30:00

2025-10-11

C’est le grand retour de la Garona Cup à Toulouse !

Rendez-vous au Quai de la Daurade pour une régate d’aviron de prestige !

La célèbre régate d’aviron opposant grandes écoles et entreprises se déroule entre le Pont Saint-Pierre et le Pont Neuf. Face au Port de la Daurade, six équipages s’affrontent pour conquérir la Rame Rose et devenir Roi de Garonne le temps d’une année. Un défi sportif et solidaire spectaculaire.

Unique en Europe par la mixité de ses équipages, composés autant de femmes que d’hommes, la régate Garona Cup positionne Toulouse à la hauteur des villes de Boston et de Londres. Venez encourager au coeur du vieux Toulouse les plus beaux Equipages des écoles toulousaines ! Ce sport d’excellente, également discipline olympique, véhicule des valeurs fortes telles que le sentiment d’appartenance, la sensibilisation à l’eau, l’effort sportif, la préparation sur la durée, l’engagement sur le temps long. .

Quai de la Daurade PORT DE LA DAURADE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

The Garona Cup returns to Toulouse!

Rendezvous at Quai de la Daurade for a prestigious rowing regatta!

German :

Es ist die große Rückkehr des Garona Cup in Toulouse!

Treffen Sie sich am Quai de la Daurade zu einer prestigeträchtigen Ruderregatta!

Italiano :

La Garona Cup torna a Tolosa!

Venite al Quai de la Daurade per una prestigiosa regata di canottaggio!

Espanol :

¡La Copa Garona vuelve a Toulouse!

Venga al Quai de la Daurade para disfrutar de una prestigiosa regata de remo

