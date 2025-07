Garonne Plage Agen

Garonne Plage Agen samedi 12 juillet 2025.

Garonne Plage

En face du château Pelissier Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-07-12

Tous les plaisir de la plage en Bord de Garonne !

À disposition gratuitement sur la plage structures gonflables dans l’eau, canoës, pédalos, paddle, bateau pour les tout petit.

Plus d’infos et programme sur le site internet.

Plage de sable, transats & parasols (caution 5€/élément)

Activités gratuites paddles, canoës, pédalos, structures gonflables, bateaux Mississippi pour les petits…

Parking facile et gratuit au Parc Naturel de Passeligne

Ouverture exceptionnelle le samedi 23 août 2025 à 11h à l’occasion de Garonne en Fête animation musicale, foodtrucks, jeux en bois géants en journée.

Crème solaire vivement conseillée !

En face du château Pelissier Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Garonne Plage

All the fun of the beach on the banks of the Garonne!

Available free of charge on the beach: inflatables in the water, canoes, pedalos, paddleboats and boats for the very young.

More info and program on the website.

German : Garonne Plage

Alle Freuden des Strandes am Ufer der Garonne!

Am Strand stehen kostenlos zur Verfügung: Hüpfburgen im Wasser, Kanus, Tretboote, Paddelboote, Boote für die ganz Kleinen.

Weitere Informationen und Programm auf der Website.

Italiano :

Tutto il divertimento della spiaggia sulle rive della Garonna!

Disponibili gratuitamente sulla spiaggia: gonfiabili in acqua, canoe, pedalò, pedalò e barche per i più piccoli.

Maggiori informazioni e programma sul sito web.

Espanol : Garonne Plage

¡Toda la diversión de la playa a orillas del Garona!

Disponibles gratuitamente en la playa: hinchables en el agua, canoas, hidropedales, botes a pedales y barcas para los más pequeños.

Más información y programa en la web.

L’événement Garonne Plage Agen a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Destination Agen