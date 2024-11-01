3 DROLES DE BLONDES – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

3 DROLES DE BLONDES Début : 2026-01-17 à 19:00. Tarif : – euros.

3 drôles de femmes aux personnalités bien frappées. Une divorcée, l’autre mariée et la 3ème butine sans cesse…Mais malgré leurs problèmes, elles ont une pêche d’enfer !Au Lycée elles étaient inséparables et formaient le groupe des “Mesdemoiselles swing . Concours de circonstances et stupides incidents font qu’elles vont se retrouver sur la paille en même temps et avoir un besoin urgent d’argent.Elles décident de se lancer dans le cambriolage !Le gang des quinquas se crée.Mais avant de se lancer réellement sur de gros coups, elles vont devoir s’entraîner…De péripéties en galères, cette simulation de cambriolage va tourner à la catastrophe… L’inimaginable va arriver.De quoi vous surprendre et bien vous faire rire !

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10