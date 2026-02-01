Garou solo La Palestre Le Cannet

Garou solo

La Palestre 730 avenue Georges Pompidou Le Cannet Alpes-Maritimes

Début : 2026-02-11 20:30:00

fin : 2026-02-11

Après des années de recherche sonore en résidence dans son studio, son nouveau spectacle Garou solo est une invitation en chansons dans un univers cinématique et théâtral.

English :

After years of in-residence sound research in his studio, his new show Garou solo is an invitation in song to a cinematic and theatrical universe.

