Garou solo La Palestre Le Cannet

Début : 2026-02-11 20:30:00
fin : 2026-02-11
Après des années de recherche sonore en résidence dans son studio, son nouveau spectacle Garou solo est une invitation en chansons dans un univers cinématique et théâtral.
La Palestre 730 avenue Georges Pompidou Le Cannet 06110 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 46 48 88 bienvenue@lapalestre.eu
After years of in-residence sound research in his studio, his new show Garou solo is an invitation in song to a cinematic and theatrical universe.
L’événement Garou solo Le Cannet a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Le Cannet Côte d’Azur