Ferrals-les-Montagnes

GARRIGUE SHOW

Ferrals-les-Montagnes Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Produits locaux, assiettes paysannes et ambiance chaleureuse seront au rendez-vous , tout ce qu’il faut pour faire ses emplettes de la semaine et se régaler sur place !

Bienvenue au marché de Ferrals les montagnes

L’association Les Bonnes Choses vous invite au Garrigue Show, un événement pluridisciplinaire et familial .

La journée débute par un marché gourmand et des stands d’exposants, complétés par une offre de restauration variée food trucks, crêpes et bar à smoothies.

Les arts du cirque sont à l’honneur avec des ateliers d’initiation et un spectacle de la Compagnie des Brumes. La programmation musicale s’annonce riche avec le concert de Romane, le groupe NIMP et un final assuré par DJ Matiou. Tout au long de la journée, profitez d’une scène ouverte, d’un manège à vélo et d’espaces dédiés aux enfants (maquillage, espace tout-petits). Un espace chill est également prévu pour la détente. Entre performances circassiennes et ambiance festive, venez vivre une expérience unique sous le signe de la convivialité et de la culture en Haut-Languedoc. .

Ferrals-les-Montagnes 34210 Hérault Occitanie asso.lesbonneschoses@gmail.com

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English :

Local produce, country-style dishes and a friendly atmosphere will be on offer everything you need to do your weekly shopping and enjoy a delicious meal on the spot!

Welcome to the Ferrals les montagnes market

L’événement GARRIGUE SHOW Ferrals-les-Montagnes a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC