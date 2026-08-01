Informations pratiques

Muhlbach-sur-Munster

Garta Fascht

Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 12:00:00

fin : 2026-08-23 22:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Que vous soyez amateur de bonne musique, passionné de nature ou simplement en quête d’une parenthèse enchantée, cette Garta Fascht est l’événement à ne pas manquer !

GARTA FACHT AU SCHALLERN

Quand le Schallern vous accueille de son jardin à 1 107 mètres d’altitude, ça donne la Garta Facht du Schallern !

Le temps d’une journée, la terrasse prend des airs de fête avec de la musique, des jeux en bois pour petits et grands et quelques bonnes choses préparées au brasero…

Dès 12h, place à Die Krainer’s et leur musique aux sonorités alsaciennes, allemandes et autrichiennes. Accordéon, trompette, clarinette et guitare accompagneront le service du midi en plusieurs séquences.

À partir de 19h30, changement d’ambiance avec Jeffrey Hennox, qui prendra le relais avec un répertoire Pop Rock pour prolonger la soirée en musique.

Toute la journée, des jeux en bois seront installés sur la terrasse pour défier votre famille ou vos amis entre deux assiettes.

Et côté cuisine, quelques suggestions au brasero viendront compléter la journée.

Il ne manque plus que vous !

Le Schallern est accessible uniquement à pied depuis le parking du Gaschney. Comptez environ 15 minutes de marche et prévoyez des chaussures adaptées. .

Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 61 85 contact@leschallern.com

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English :

Whether you?re a music lover, a nature enthusiast or simply looking for an enchanted interlude, this Garta Fascht is the event not to be missed!

L’événement Garta Fascht Muhlbach-sur-Munster a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme de la vallée de Munster