146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : Mercredi 2025-10-15 20:00:00

fin : 2025-10-15 23:30:00

2025-10-15

Embarquez pour une soirée totalement inédite puisque que pour la toute première fois dans l’histoire du système solaire une salle de spectacle va accueillir Le Gooooaaatttt Des Échecs et ses meilleures danses du cavalier.

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Embark on a totally new evening, as for the very first time in the history of the solar system, a concert hall will welcome Le Gooooaaatttt Des Échecs and its best rider dances.

German :

Begeben Sie sich auf einen völlig neuen Abend, denn zum allerersten Mal in der Geschichte des Sonnensystems wird ein Veranstaltungssaal Le Gooooaaaatttt Des Échecs und seine besten Reitertänze beherbergen.

Italiano :

Una serata completamente nuova: per la prima volta nella storia del sistema solare, un teatro ospiterà Le Gooooaaatttt Des Échecs e le sue migliori danze di cavalieri.

Espanol :

Embárquese en una velada totalmente inédita ya que, por primera vez en la historia del sistema solar, un teatro acogerá Le Gooooaaatttt Des Échecs y sus mejores bailes de jinetes.

L’événement Gartin59 Le Goat Des Échecs Tours a été mis à jour le 2025-07-27 par ADT 37