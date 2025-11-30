Gary Brunton « Trên Dydd » Le Son de la Terre PARIS 05

Gary Brunton « Trên Dydd » Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 30 novembre 2025.

Avec ce répertoire convivial et chaleureux, Gary Brunton nous amène au Pays de Galles, évoque des moments de sa vie y compris sa famille. Du jazz pour tous !

Gary Brunton, contrebassiste britannique installé en France depuis 1989, mêle jazz et récits personnels dans ses albums récents. Formé par des maîtres comme Ray Brown ou Pierre Michelot, il collabore avec des figures du jazz telles que Bojan Z, Sheila Jordan ou Michel Graillier. Fondateur du sextet Brunt’off et du grand ensemble Pee Bee, il a reçu plusieurs distinctions (CHOC Jazz Magazine, Down Beat). François Jeanneau, saxophoniste pionnier du free jazz en France, a dirigé le premier Orchestre National de Jazz et le département Jazz du CNSMDP. Il a collaboré avec Bud Powell, Michel Graillier ou encore Walter Thompson. Frédéric Loiseau, guitariste passé par le GIT de Los Angeles, a joué avec Joe Pass et Carl Schroeder. Récompensé pour ses albums, il est également actif dans plusieurs formations jazz. Ensemble, ces musiciens offrent un jazz accessible, riche d’expériences et d’émotions.

Gary Brunton nous invite à prendre place dans son « train de jour » avec TRÊN DYDD. Accompagné des musiciens et compagnons de route François Jeanneau au saxophone et Frédéric Loiseau à la guitare.

Le dimanche 30 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05