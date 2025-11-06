Gaslight

EVE scène universitaire Le Mans

2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Ce projet prend sa source dans le livre d’Hélène Frappat Le gaslighting ou l’art de faire taire les femmes . L’autrice y explique que mettre une porte sur la bouche de la femme est un projet crucial de la culture patriarcale . En résonance, cette pièce viendra explorer la perception de la voix féminine. En lien avec des archives sonores et de nombreuses interviews réalisées sur l’année 2025, la comédienne et danseuse Hélène Rocheteau tisse, dans ce solo, une partition vocale et gestuelle. Voix et corps sont sujets à la métamorphose, jouant des notions d’invisibilité, d’apparition et de disparition.

Conception, chorégraphie et interprétation Hélène Rocheteau, artiste associée à Le Mans Université

Dans le cadre de la Biennale Le Mans Sonore 2026 .

