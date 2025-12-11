Gaspard et le château merveilleux La Comédie du Finistère Brest

Gaspard et le château merveilleux

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2026-01-10 15:00:00

fin : 2026-02-28 15:50:00

2026-01-10 2026-02-28 2026-03-01

Petits et grands, préparez vous pour une aventure extraordinaire !

Le petit Gaspard et son ami Antonio la grenouille habitent dans un château perché dans les nuages. Mais le château tombe sur la terre ! Ils doivent alors retrouver Kalimbor, le sorcier du château, ainsi que le parchemin qui faisait voler le château !

Ils seront accompagnés de Romuald, une licorne farceuse, Winnie et Winston, deux petites souris pleines de malice, ainsi d’autres personnages tous plus attachant les uns que les autres. Mais pour réussir dans cette quête merveilleuse, ils auront besoin de vous !

Venez prêter main forte à Gaspard et Antonio dans cette aventure fabuleuse, pleine d’humour, de chansons et de fantaisie.

Une comédie-musicale pour les petits comme pour les grands !

Informations pratiques

Durée 50 minutes.

Spectacle destiné aux enfants de 3 à 10 ans.

Réservation obligatoire, en ligne. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

