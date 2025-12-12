GASPARD ET LE CHATEAU MERVEILLEUX – COMEDIE DE RENNES Rennes

GASPARD ET LE CHATEAU MERVEILLEUX Début : 2026-02-15 à 15:00. Tarif : – euros.

Une nuit, le château s’effondre et tombe sur terre… Les 3 gemmes magiques permettant au château de voler ont été dérobées et le grand sorcier a disparu… Gaspard croit se retrouver seul, mais il est vite rejoint par Archy, la grenouille du Roi sorcier. Cet amusant compagnon plein d’esprit va aider Gaspard à retrouver les gemmes et Archy sait comment : Grâce à l’ancestrale boussole de Gladolfura, une boussole qui indique ce que l’on désire le plus au monde. Tour à tour, Gaspard et Archy se retrouveront dans la forêt de l’oubli, dans la caverne d’un ogre, et sur les monts enneigées pour retrouver les gemmes de pouvoir… De nombreux amis viendront tour à tour aider nos feux apprentis chevaliers ! Un spectacle merveilleux et en chanson qui ravira toute la famille !

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35