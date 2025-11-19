GASPARD ET LE CHATEAU MERVEILLEUX – LA COMEDIE DES K’TALENTS Perpignan

GASPARD ET LE CHATEAU MERVEILLEUX Début : 2026-02-27 à 16:00. Tarif : – euros.

Une nuit, le château s’effondre et tombe sur terre… Les 3 gemmes magiques permettant au château de voler ont été dérobées et le grand sorcier a disparu… Gaspard croit se retrouver seul, mais il est vite rejoint par Archy, la grenouille du Roi sorcier. Tour à tour, Gaspard et Archy se retrouveront dans la forêt de l’oubli, dans la caverne d’un ogre, et sur les monts enneigées pour retrouver les gemmes de pouvoir… Un spectacle merveilleux et en chanson qui ravira toute la famille !

LA COMEDIE DES K’TALENTS 8 RUE ARISTIDE BERGES 66000 Perpignan 66