Gaspard et le château merveilleux Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Samedi 4 octobre 2025 de 14h30 à 15h20. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Comédie-musicale pour enfants de 4 à 10 ans



Gaspard est le serviteur du Magicien Kalimbor. Il vit dans ce château merveilleux depuis sa plus tendre enfance.



Une nuit, le château s’effondre et tombe sur terre… Le parchemin sur lequel était gravé le sortilège permettant de faire voler le château et le Magicien ont disparus…

Gaspard croit se retrouver seul, mais il est vite rejoint par Antonio, la grenouille du Roi sorcier. Cet amusant compagnon plein d’esprit va aider Gaspard à retrouver le sortilège et Archy sait comment. Grâce à l’ancestrale boussole de Gladol- fura, une boussole qui indique ce que l’on désire le plus au monde.



Tour à tour, Gaspard et Antonio se re- trouveront dans la forêt de l’oubli, dans la caverne d’un Troll, et sur les monts en- neigés pour retrouver le parchemin et le Magicien Kalimbor… De nombreux amis viendront tour à tour aider nos deux ap- prentis chevaliers !



Un spectacle merveilleux et en chanson qui ravira toute la famille ! .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Musical comedy for children aged 4 to 10



Gaspard is the servant of the magician Kalimbor. He has lived in this wonderful castle since he was a child.

German :

Musikalische Komödie für Kinder von 4 bis 10 Jahren



Gaspard ist der Diener des Zauberers Kalimbor. Er lebt seit seiner frühesten Kindheit in diesem wundersamen Schloss.

Italiano :

Commedia musicale per bambini dai 4 ai 10 anni



Gaspard è il servitore del mago Kalimbor. Vive in questo meraviglioso castello da quando era bambino.

Espanol :

Comedia musical para niños de 4 a 10 años



Gaspard es el criado del mago Kalimbor. Vive en este maravilloso castillo desde que era niño.

